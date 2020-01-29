СК просит отстранить от работы саратовского министра из-за уголовного дела
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда Саратова.
«По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности», — сказала собеседница.
Соответствующее ходатайство СК будет рассмотрено 30 января в 15:00.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении Мазиной. Оно связано с закупкой в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Предполагается, что противоправные действия нанесли ущерб местному бюджету на 53 млн рублей.