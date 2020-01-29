СК просит отстранить от работы саратовского министра из-за уголовного дела

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Следователи призвали суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, так как она является фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
СК просит отстранить от работы саратовского министра из-за уголовного дела
  • © Министрство здравоохранения Саратовской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда Саратова.

«По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности», — сказала собеседница.

Соответствующее ходатайство СК будет рассмотрено 30 января в 15:00.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении Мазиной. Оно связано с закупкой в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Предполагается, что противоправные действия нанесли ущерб местному бюджету на 53 млн рублей. 

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