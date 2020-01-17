СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

«Возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта России»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в октябре — ноябре 2018 года местный Минздрав заключил контракт на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений Саратовской области.

При приёме оборудования должностные лица Минздрава знали, что оно не соответствует параметрам государственного контракта.

«Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области и иные должностные лица данного министерства, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия», — добавили в СК.

Следователи отметили, что противоправные действия нанесли ущерб местному бюджету на 53 млн рублей.

Ранее в СК сообщили о задержании министра внутренних дел Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.