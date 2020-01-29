Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ростовской области
- РИА Новости
В ДТП участвовали легковой автомобиль, автобус, микроавтобус и грузовик.
«По предварительным данным, в результате столкновения два человека погибли (водитель ПАЗ и водитель Mercedes-Sprinter) и семеро обратились за медицинской помощью», — заявили в МЧС.
Ранее в результате ДТП в Краснодарском крае загорелся автобус.
Также URA.RU сообщало, что автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.