Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП два человека погибли и семеро пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В ДТП участвовали легковой автомобиль, автобус, микроавтобус и грузовик.

«По предварительным данным, в результате столкновения два человека погибли (водитель ПАЗ и водитель Mercedes-Sprinter) и семеро обратились за медицинской помощью», — заявили в МЧС.

Ранее в результате ДТП в Краснодарском крае загорелся автобус.

Также URA.RU сообщало, что автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.