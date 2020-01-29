Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ростовской области

Короткая ссылка
В Ростовской области в результате ДТП два человека погибли и семеро пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ростовской области
  • РИА Новости

В ДТП участвовали легковой автомобиль, автобус, микроавтобус и грузовик.

«По предварительным данным, в результате столкновения два человека погибли (водитель ПАЗ и водитель Mercedes-Sprinter) и семеро обратились за медицинской помощью», — заявили в МЧС.

Ранее в результате ДТП в Краснодарском крае загорелся автобус.

Также URA.RU сообщало, что автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить