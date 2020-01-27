В результате ДТП в Краснодарском крае загорелся автобус

В Краснодарском крае произошла авария, в результате которой опрокинулся и загорелся автобус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Согласно имеющимся данным, на автодороге Тбилисская — Нововладимировская автобус попал в аварию во время попытки автомобиля ВАЗ совершить обгон.

«В результате ДТП пять пассажиров автобуса ГАЗ получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник.

В ведомстве отметили, что в момент происшествия автобус перевозил 17 пассажиров.

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.