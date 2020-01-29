Голикова прокомментировала ситуацию с новым типом коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об эффективности комплекса предпринятых в стране мер против появления нового типа коронавируса.

«Хочу начать с того, что в стране не зарегистрирован ни один случай коронавируса. Это означает, что те профилактические меры, которые мы приняли в январе месяце, оказались действенными, и сегодня весь комплекс мер, который направлен на защиту нашего населения, предпринят и дополнительно дальше будет предприниматься», — заявила она в эфире Первого канала.

По словам Голиковой, власти Китая предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

«У нас ситуация находится на жёстком контроле. Я хочу успокоить всё наше население: у нас достаточно всех экстренных и плановых мер, которые могут предприниматься для того, чтобы не допустить развития ситуации в России», — добавила вице-премьер.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса