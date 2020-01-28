Президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.

«Кто знает, появится у нас коронавирус или нет, пока у нас есть время подготовиться», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Рошаль также дал высокую оценку работе Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Кроме того, эксперт рекомендовал гражданам «не волноваться и предохраняться».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.