Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса
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- РИА Новости
«Кто знает, появится у нас коронавирус или нет, пока у нас есть время подготовиться», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
Рошаль также дал высокую оценку работе Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
Кроме того, эксперт рекомендовал гражданам «не волноваться и предохраняться».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.