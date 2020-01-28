Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса

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Президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Кто знает, появится у нас коронавирус или нет, пока у нас есть время подготовиться», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Рошаль также дал высокую оценку работе Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Кроме того, эксперт рекомендовал гражданам «не волноваться и предохраняться».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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