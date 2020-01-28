Составлен рейтинг упоминаемости членов нового правительства в Telegram

Специалисты компании «Медиалогия» составили рейтинг самых упоминаемых членов обновлённого правительства России в Telegram в период с 21 по 28 января этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Лидером рейтинга стал премьер-министр России Михаил Мишустин. С упоминанием его имени насчитано 6,9 тыс. сообщений.

На втором месте — вице-премьер Марат Хуснуллин (2,6 тыс. упоминаний).

Далее идут министр культуры Ольга Любимова (2,6 тыс. упоминаний), министр экономического развития Максим Решетников (1,8 тыс.) и министр иностранных дел Сергей Лавров (1,7 тыс.).

Также в десятку самых упоминаемых политиков за указанный период вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов (1,7 тыс.), вице-премьер Татьяна Голикова (1,6 тыс.), министр обороны Сергей Шойгу (1,5 тыс.), министр юстиции Константин Чуйченко (1,4 тыс.) и вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (1,3 тыс.).

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

От старого состава остались 15 членов правительства, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.