Вице-премьер Хуснуллин будет курировать развитие Крыма

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в новом правительстве России. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Он сообщил, что решение принято и что он уже пообщался с Хуснуллиным.

Аксёнов добавил, что на этой неделе будет рабочая встреча с вице-премьером, связанная с уточнением плана действий.

Ранее контроль за исполнением федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя осуществлял бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

21 января был объявлен новый состав российского правительства. Хуснуллин был назначен вице-премьером.

Как сообщало «Реальное время», президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на этот пост.