Власти Татарстана прокомментировали назначение Хуснуллина на пост вице-премьера

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на пост вице-премьера, заявили в пресс-службе главы республики.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Марат Шакирзянович — очень системный, очень чёткий, жёсткий руководитель», — заявил Минниханов.

По его словам, задачи, которые Хуснуллин решал в Москве, позволяют говорить, что задачи, поставленные перед правительством в части строительной отрасли, регионального развития, будут реализованы.

Ранее, как сообщало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.