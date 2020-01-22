Власти Татарстана прокомментировали назначение Хуснуллина на пост вице-премьера

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на пост вице-премьера, заявили в пресс-службе главы республики.
Власти Татарстана прокомментировали назначение Хуснуллина на пост вице-премьера
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Марат Шакирзянович — очень системный, очень чёткий, жёсткий руководитель», — заявил Минниханов.

По его словам, задачи, которые Хуснуллин решал в Москве, позволяют говорить, что задачи, поставленные перед правительством в части строительной отрасли, регионального развития, будут реализованы.

Ранее, как сообщало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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