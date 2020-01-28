В Ростовской области сообщили о гибели депутата заксобрания Алабушева

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Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга трагически погибли. Об этом заявили в пресс-службе заксобрания региона.
В Ростовской области сообщили о гибели депутата заксобрания Алабушева

    «Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат законодательного собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», директор федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — говорится в сообщении.

    Причины смерти не уточняются. Источник ТАСС сообщает, что депутат был найден мёртвым в жилом доме.

    Как отмечал источник Интерфакса, супруги были найдены с огнестрельными ранениями.

    В начале ноября 2019 года был убит бывший мэр города Киселёвска Кемеровской области Сергей Лаврентьев. 

    В СК заявляли о задержании двух человек после убийства Лаврентьева. 

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