В Ростовской области сообщили о гибели депутата заксобрания Алабушева
«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат законодательного собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», директор федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются. Источник ТАСС сообщает, что депутат был найден мёртвым в жилом доме.
Как отмечал источник Интерфакса, супруги были найдены с огнестрельными ранениями.
В начале ноября 2019 года был убит бывший мэр города Киселёвска Кемеровской области Сергей Лаврентьев.
В СК заявляли о задержании двух человек после убийства Лаврентьева.