В Крыму и Севастополе разработали план действий по ситуации с коронавирусом

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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю совместно с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения разработали план действий по ситуации с коронавирусом.
В Крыму и Севастополе разработали план действий по ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Проработаны алгоритмы взаимодействия в случае выявления заболевших с подозрением на заражение новым видом коронавируса, проработан вопрос готовности госпитальной базы к приёму таких заболевших», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств.

Во всех пунктах пропуска через границу России в Крыму и Севастополе усилили мероприятия, направленные на недопущение завоза и распространения коронавируса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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