В Крыму и Севастополе разработали план действий по ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Проработаны алгоритмы взаимодействия в случае выявления заболевших с подозрением на заражение новым видом коронавируса, проработан вопрос готовности госпитальной базы к приёму таких заболевших», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств.
Во всех пунктах пропуска через границу России в Крыму и Севастополе усилили мероприятия, направленные на недопущение завоза и распространения коронавируса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.