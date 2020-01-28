Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга

Депутат думы городского округа Чапаевск задержана по подозрению в организации убийства своего супруга для получения совместно нажитого имущества и денежных средств мужчины. Об этом сообщает региональное отделение СК.

По версии следствия, женщина действовала в сговоре со своей знакомой.

«20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени Дмитрий с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тыс. рублей, на что мужчина ответил согласием», — говорится в пресс-релизе.

Затем женщины проинформировали мужчину о месте проживания и пребывания супруга депутата, его месте работы и используемом автомобиле.

Через неделю подозреваемые передали действовавшему в рамках оперативного эксперимента мужчине 200 тыс. рублей в качестве аванса за совершение убийства и в этот момент были задержаны сотрудниками ФСБ по Самарской области.

«В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», — добавили в ведомстве.

Против задержанных женщин возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору.

В августе суд Челябинской области арестовал депутата городского округа, подозреваемого в убийстве своей жены.