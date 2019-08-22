Суд арестовал подозреваемого в убийстве жены челябинского депутата
- РИА Новости
«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 21 октября», — заявили в суде агентству ТАСС.
Ранее правоохранительные органы задержали члена собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области по подозрению в убийстве жены. По версии следствия, он застрелил её из ружья в ночь с 20 на 21 августа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
Позднее партия «Единая Россия» сообщила, что приостановит членство Зарипова в политсиле до решения суда.