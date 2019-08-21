ЕР приостановит членство задержанного в Челябинской области депутата

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Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области, которого задержали по подозрению в убийстве супруги.
ЕР приостановит членство задержанного в Челябинской области депутата
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении челябинского регионального отделения партии.

«Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда», — указывается в заявлении политсилы.

Ранее правоохранительные органы задержали члена собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области по подозрению в убийстве жены. По версии следствия, мужчина застрелил её из ружья в ночь с 20 на 21 августа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

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