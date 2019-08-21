В Челябинской области задержали депутата по подозрению в убийстве жены

Правоохранительные органы задержали члена Собрания депутатов Локомотивного городского округа в Челябинской области по подозрению в убийстве жены.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа мужчина выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу во время ссоры. Инцидент произошёл в квартире одного из домов посёлка Локомотивный.

«Подозреваемый задержан», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее в Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов её семьи.

В июле URA.RU передавало, что в Подмосковье был задержан лидер ОПГ, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год.