В Челябинской области задержали депутата по подозрению в убийстве жены
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Об этом сообщает региональное отделение СК.
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа мужчина выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу во время ссоры. Инцидент произошёл в квартире одного из домов посёлка Локомотивный.
«Подозреваемый задержан», — указывается в заявлении.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
Ранее в Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов её семьи.
В июле URA.RU передавало, что в Подмосковье был задержан лидер ОПГ, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год.