В России предложили создать маркетплейс ПО для госструктур

Представители организации «Цифровые платформы» предложили создать маркетплейс программного обеспечения для госорганов и госкомпаний. Копия соответствующего обращения в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

В письме эксперты отметили, что, согласно планам, прописанным в национальном проекте «Цифровая экономика», к 2024 году российские госструктуры должны использовать в работе 90% отечественного софта, а госкомпании — 70%.

В России уже существует единый реестр отечественного ПО, но его ресурсов пока недостаточно для достижения поставленных целей, уверены эксперты.

«Несмотря на наличие в России​ 70 тыс. технологичных продуктов в Роспатенте и​ 10 тыс. компаний​… в реестре отечественного ПО всего​ 6 тыс. наименований от ​2 тыс. компаний​… В свою очередь, сами ​разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов», — сказано в тексте обращения.

Для более эффективного развития отрасли и выполнения целевых показателей нацпроекта в организации предлагают модернизировать существующий реестр в электронный магазин, где представители госструктур и госкомпаний смогут, в частности, получить полную информацию о существующем ПО, узнать о его стоимости, а также ознакомиться со всеми доступными цифровыми решениями, которые необходимы для их работы.

Авторы инициативы также предлагают создавать маркетплейс в рамках государственно-частного партнёрства, что, по их мнению, поможет сократить расходы государства и повысит инвестиционную привлекательность российской IT-отрасли.

Ранее в России предложили внедрить в России систему «цифрового отпечатка звонка» для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.