В России предложили создать маркетплейс ПО для госструктур
- © Владимир Песня
- РИА Новости
В письме эксперты отметили, что, согласно планам, прописанным в национальном проекте «Цифровая экономика», к 2024 году российские госструктуры должны использовать в работе 90% отечественного софта, а госкомпании — 70%.
В России уже существует единый реестр отечественного ПО, но его ресурсов пока недостаточно для достижения поставленных целей, уверены эксперты.
«Несмотря на наличие в России 70 тыс. технологичных продуктов в Роспатенте и 10 тыс. компаний… в реестре отечественного ПО всего 6 тыс. наименований от 2 тыс. компаний… В свою очередь, сами разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов», — сказано в тексте обращения.
Для более эффективного развития отрасли и выполнения целевых показателей нацпроекта в организации предлагают модернизировать существующий реестр в электронный магазин, где представители госструктур и госкомпаний смогут, в частности, получить полную информацию о существующем ПО, узнать о его стоимости, а также ознакомиться со всеми доступными цифровыми решениями, которые необходимы для их работы.
Авторы инициативы также предлагают создавать маркетплейс в рамках государственно-частного партнёрства, что, по их мнению, поможет сократить расходы государства и повысит инвестиционную привлекательность российской IT-отрасли.
Ранее в России предложили внедрить в России систему «цифрового отпечатка звонка» для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.