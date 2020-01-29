В России предложили создать маркетплейс ПО для госструктур

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Представители организации «Цифровые платформы» предложили создать маркетплейс программного обеспечения для госорганов и госкомпаний. Копия соответствующего обращения в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В России предложили создать маркетплейс ПО для госструктур
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В письме эксперты отметили, что, согласно планам, прописанным в национальном проекте «Цифровая экономика», к 2024 году российские госструктуры должны использовать в работе 90% отечественного софта, а госкомпании — 70%.

В России уже существует единый реестр отечественного ПО, но его ресурсов пока недостаточно для достижения поставленных целей, уверены эксперты. 

«Несмотря на наличие в России​ 70 тыс. технологичных продуктов в Роспатенте и​ 10 тыс. компаний​… в реестре отечественного ПО всего​ 6 тыс. наименований от ​2 тыс. компаний​… В свою очередь, сами ​разработчики не обладают достаточными ресурсами и навыками для популяризации своих продуктов», — сказано в тексте обращения. 

Для более эффективного развития отрасли и выполнения целевых показателей нацпроекта в организации предлагают модернизировать существующий реестр в электронный магазин, где представители госструктур и госкомпаний смогут, в частности, получить полную информацию о существующем ПО, узнать о его стоимости, а также ознакомиться со всеми доступными цифровыми решениями, которые необходимы для их работы. 

Авторы инициативы также предлагают создавать маркетплейс в рамках государственно-частного партнёрства, что, по их мнению, поможет сократить расходы государства и повысит инвестиционную привлекательность российской IT-отрасли. 

Ранее в России предложили внедрить в России систему «цифрового отпечатка звонка» для борьбы со спамом и телефонными мошенниками. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить