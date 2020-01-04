В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ. Письмо ведомства, направленное в Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, есть в распоряжении RT.

В министерстве заметили, что в соответствии с действующим законодательством СМИ вправе редактировать или удалять со своего сайта комментарии пользователей, которые государственными органами были признаны контентом, злоупотребляющим свободой массовой информации.

Помимо того, во избежание подобных ситуаций СМИ могут самостоятельно решить этот вопрос, то есть допустить к комментированию только авторизованных пользователей или иным образом ограничить возможность оставлять комментарии под своими материалами.

«Указанные механизмы предотвращения появления противоправных комментариев с успехом применяются как СМИ, так и многими другими интернет-площадками», — отметили в департаменте государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России.

Ранее в России предложили ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ. С такой инициативой выступили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).