Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по системе ГПП

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Система гарантированного пенсионного плана (ГПП) может принести в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.
Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по системе ГПП
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Эксперты подсчитали, что если в течение 30 лет каждый месяц откладывать по ГПП 6% своего дохода, то прибавка составит примерно до 30 тыс. рублей в зависимости от региона. 

По их оценкам, больше всего получат москвичи и жители Сахалина — 32,7 и 30 тыс. рублей соответственно. На самые скромные выплаты могут рассчитывать в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (9,3 тыс. рублей).

Как отмечается, при откладывании дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в стране достигнет двух третьих от уровня зарплаты. При этом самый высокий показатель будет в Ивановской, Орловской, Кировской областях, Алтайском крае и Мордовии — больше 80%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в ГПП. 

Новая система добровольных пенсионных накоплений была представлена в октябре 2019 года. Ожидается, что она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

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