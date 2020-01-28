В МВД России оценили ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от более 100 тыс. выявленных экономических преступлений в России в 2019 году превысил 440 млрд рублей, сообщили в российском МВД.

«Всего выявлено 104,9 тыс. преступлений данной категории... Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 447,2 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом по сравнению с 2018 годом число экономических преступлений сократилось на 4,1%.

Ранее в МВД сообщили об увеличении на 280% случаев мошенничества с использованием платёжных карт за 2019 год.

Интернет-издание «Янтарный край» также передавало, что в Калининграде и области в 2019 году раскрыли 6616 преступлений, что на 5% больше, чем годом ранее.