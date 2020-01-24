В Калининграде назвали число раскрытых в 2019 году преступлений

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В Калининграде и области в течение 2019 года было раскрыто 6616 преступлений.
В Калининграде назвали число раскрытых в 2019 году преступлений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные начальника УМВД генерал-майора Игоря Ларионова.

Он подчеркнул, что в минувшем году раскрыто на 5% больше преступлений, чем годом ранее.

Генерал-майор полиции уточнил, что количество краж автомобильного транспорта сократилось на треть, квартирных краж — на 10%, число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 18%, а количество грабежей уменьшилось на 21%.

Также в УМВД отметили рост количества краж денег с банковских карт и мошенничеств с использованием информационных технологий.

Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений, совершённых в Свердловской области в 2019 году, увеличилось на 4,2% по сравнению с 2018-м.

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