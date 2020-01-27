Илья Гудков назначен главой Российского экологического оператора
- © РИА Новости
«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на три года», — говорится в соответствующем распоряжении.
Компания создана указом президента от 14 января для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Ранее Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов.
Также Людмила Бокова стала заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.