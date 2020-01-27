Илья Гудков назначен главой Российского экологического оператора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой Российского экологического оператора.

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на три года», — говорится в соответствующем распоряжении.

Компания создана указом президента от 14 января для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Ранее Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов.

Также Людмила Бокова стала заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.