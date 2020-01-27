Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства здравоохранения Елену Бойко по её просьбе.
Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения России по её просьбе», — говорится в распоряжении Мишустина.

Ранее новым министром здравоохранения России был назначен Михаил Мурашко, до этого возглавлявший Росздравнадзор.

Замглавы Минздрава стал Владимир Уйба. Бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову назначили на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 

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