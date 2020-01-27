Стал известен новый председатель совета ректоров вузов Тюменской области

На заседании совета ректоров вузов Тюменской области прошли выборы председателя. Им единогласно избрана ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ТИУ.

Кандидатуру нового председателя поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который до назначения в правительство возглавлял Тюменский госуниверситет и руководил областным советом ректоров.

Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности ректора Тюменского государственного университета стала Елена Тумакова, ранее занимавшая должность проректора.

Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.