Стал известен новый председатель совета ректоров вузов Тюменской области
- © пресс-служба ТИУ
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ТИУ.
Кандидатуру нового председателя поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который до назначения в правительство возглавлял Тюменский госуниверситет и руководил областным советом ректоров.
Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности ректора Тюменского государственного университета стала Елена Тумакова, ранее занимавшая должность проректора.
Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.