Стал известен новый председатель совета ректоров вузов Тюменской области

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На заседании совета ректоров вузов Тюменской области прошли выборы председателя. Им единогласно избрана ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.
Стал известен новый председатель совета ректоров вузов Тюменской области
  • © пресс-служба ТИУ

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ТИУ.

Кандидатуру нового председателя поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который до назначения в правительство возглавлял Тюменский госуниверситет и руководил областным советом ректоров.

Ранее сообщалось, что исполняющей обязанности ректора Тюменского государственного университета стала Елена Тумакова, ранее занимавшая должность проректора.

Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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