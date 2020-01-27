В суд Ярославля поступило уголовное дело о пытках в колонии

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В Заволжский районный суд Ярославля поступило уголовное дело об избиении заключённых ярославской исправительной колонии №1, фигурантами которого являются 14 бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
В суд Ярославля поступило уголовное дело о пытках в колонии
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Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«В Заволжский районный суд Ярославля поступило уголовное дело в отношении 14 бывших сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Они обвиняются в совершении преступлений... превышение должностных полномочий», — цитирует её ТАСС.

В указанном деле 54 тома. Дата первого заседания пока не определена. Ожидается, что суд будет работать в выездном режиме.

Ранее суд в Ярославле вынес приговор двоим сотрудникам исправительной колонии №1 (ИК-1) по делу об избиении заключённых.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жёстокого избиения заключённого ярославской колонии Евгения Макарова.

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