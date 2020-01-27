На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
«Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что вылетевший из Хабаровска в Москву пассажирский самолёт был вынужден развернуться и отправиться обратно в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. В итоге лайнер благополучно приземлился, его начали обследовать.