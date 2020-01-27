В Хабаровске приземлился самолёт из-за сообщения о минировании

Самолёт, вынужденный вернуться в аэропорт вылета из-за сообщения об угрозе взрыва, благополучно приземлился в Хабаровске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Самолёт благополучно приземлился в Хабаровске, пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к обследованию воздушного судна», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что вылетевший из Хабаровска в Москву пассажирский самолёт был вынужден развернуться и отправиться обратно в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

25 января самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности.