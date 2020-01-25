Самолёт вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

«В полёте сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета... Впоследствии авиакомпания предоставила резервный борт», — сказала она.

Отмечается, что на борту лайнера находились 168 пассажиров.

По факту произошедшего Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси.