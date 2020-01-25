Самолёт вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.
«В полёте сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета... Впоследствии авиакомпания предоставила резервный борт», — сказала она.
Отмечается, что на борту лайнера находились 168 пассажиров.
По факту произошедшего Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси.