Самолёт вернулся в Екатеринбург из-за датчика шасси

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

«Из аэропорта Кольцово произвело взлёт воздушное судно Airbus А320, выполняющее рейс по маршруту Екатеринбург — Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», — указывается в заявлении.

В момент происшествия в самолёте находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал, самолёт при посадке каких-либо повреждений не получил.

Ранее совершавший рейс Москва — Сургут Boeing 737 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Самолёт успешно сел в аэропорту вылета.

28 декабря 2019 года самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 149 пассажиров, благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как у него сработал датчик неисправности.