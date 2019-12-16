Летевший из Москвы в Сургут самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины
«В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что самолёт успешно сел в аэропорту вылета. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее стало известно, что самолёт компании «Аэрофлот», который должен был проследовать из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево после того, как самочувствие одного из пассажиров ухудшилось.