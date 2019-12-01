Летевший в Сочи самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Самолёт сообщением Москва — Сочи только что приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажира на борту», — заявил источник.
По его словам, у 55-летней пассажирки «подозрение на инсульт».
При этом в аэропорту Ростова-на-Дону подтвердили, что воздушное судно совершило внеплановую посадку, но не уточнили причину.
30 ноября самолёт, летевший из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту в связи с туманом.