Летевший в Сочи самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в связи с плохим самочувствием пассажирки.
Летевший в Сочи самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Самолёт сообщением Москва — Сочи только что приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажира на борту», — заявил источник.

По его словам, у 55-летней пассажирки «подозрение на инсульт».

При этом в аэропорту Ростова-на-Дону подтвердили, что воздушное судно совершило внеплановую посадку, но не уточнили причину.

30 ноября самолёт, летевший из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту в связи с туманом.

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