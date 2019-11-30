Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана
- РИА Новости
«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.
В пресс-службе добавили, что аэропорт Волгограда продолжает работать по фактической погоде.
Отмечается, что ранее стало известно, что в Волгограде из-за тумана шесть рейсов задержали и два отменили.
Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов.