Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана

Самолёт, летевший из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту в связи с туманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Волгограда.

«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что аэропорт Волгограда продолжает работать по фактической погоде.

Отмечается, что ранее стало известно, что в Волгограде из-за тумана шесть рейсов задержали и два отменили.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов.