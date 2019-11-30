Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана

Короткая ссылка
Самолёт, летевший из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту в связи с туманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Волгограда.
Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана
  • РИА Новости

«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что аэропорт Волгограда продолжает работать по фактической погоде.

Отмечается, что ранее стало известно, что в Волгограде из-за тумана шесть рейсов задержали и два отменили.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить