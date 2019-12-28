Самолёт «Уральских авиалиний» успешно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как у него сработал датчик неисправности, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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Отмечается, что пассажирам предоставлен резервный борт, вылет запланирован на 19:20 по местному времени. Уточняется, что аэропорт без ограничений принимает и отправляет воздушные суда. Ранее сообщалось, что на борту самолёта «Уральских авиалиний» находятся 149 пассажиров. Отмечалось, что в самолёте, выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Симферополь, сработал датчик неисправности, после чего было принято решение о возвращении самолёта в аэропорт вылета.