Источник: самолёт готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

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Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: самолёт готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Борт «Уральских авиалиний» готовится в вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Это рейс из Екатеринбурга до Симферополя», — заявил источник.

Он добавил, что в настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо.

При этом источник в экстренных службах Екатеринбурга сообщил, что, по предварительной информации, в самолёте сработал датчик технической неисправности.

10 декабря пассажирский самолёт Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе.

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