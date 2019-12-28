Источник: самолёт готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости

«Борт «Уральских авиалиний» готовится в вынужденной посадке в аэропорту Кольцово. Это рейс из Екатеринбурга до Симферополя», — заявил источник. Он добавил, что в настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо. При этом источник в экстренных службах Екатеринбурга сообщил, что, по предварительной информации, в самолёте сработал датчик технической неисправности. 10 декабря пассажирский самолёт Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе.