Самолёт возвращается в Хабаровск из-за сообщения о минировании
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.
«На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск — Москва. Он возвращается обратно» — сказал собеседник.
Уточняется, что на борту лайнера находится 261 пассажир.
Ранее самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности.