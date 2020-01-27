Самолёт возвращается в Хабаровск из-за сообщения о минировании

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Вылетевший из Хабаровска в Москву пассажирский самолёт возвращается в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.
Самолёт возвращается в Хабаровск из-за сообщения о минировании
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

«На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск — Москва. Он возвращается обратно» — сказал собеседник.

Уточняется, что на борту лайнера находится 261 пассажир.

Ранее самолёт компании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности.

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