В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус

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Россиянка, прибывшая в Приморье из Шанхая, госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила врач-эпидемиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» Галина Соколина.
В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус
  • © Xiong Qi/Xinhua
  • globallookpress.com

«Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции», — сказала она РИА Новости.

По информации источника агентства, подозрение на инфекцию уже сняли.

Ранее сообщалось, что в больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса доставлен житель Забайкальского края, посещавший страны Азии. 

По последним данным, общее число заражённых на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

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