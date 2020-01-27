В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус
- © Xiong Qi/Xinhua
- globallookpress.com
«Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции», — сказала она РИА Новости.
По информации источника агентства, подозрение на инфекцию уже сняли.
Ранее сообщалось, что в больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса доставлен житель Забайкальского края, посещавший страны Азии.
По последним данным, общее число заражённых на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.