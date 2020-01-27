В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус

Россиянка, прибывшая в Приморье из Шанхая, госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила врач-эпидемиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» Галина Соколина.

«Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции», — сказала она РИА Новости.

По информации источника агентства, подозрение на инфекцию уже сняли.

Ранее сообщалось, что в больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса доставлен житель Забайкальского края, посещавший страны Азии.

По последним данным, общее число заражённых на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.