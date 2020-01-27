В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

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В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что госпитализировать подростка удалось лишь благодаря вмешательству надзорного ведомства.

«Вес ребёнка составлял всего 25 кг... Со слов матери, отказ был обусловлен религиозным мотивом, какую религию она имела в виду, женщина не уточнила», — указали в прокуратуре.

Уточняется, что в декабре 2019 года девочку в присутствии полиции осмотрел врач, после чего её доставили в больницу, однако позднее её мать написала письменный отказ от обследования, лечения и госпитализации, которые, по мнению медиков, необходимы для спасения жизни подростка. До этого женщина отказывалась впускать врачей домой. 

Врачебная комиссия заключила, что отказ матери угрожает жизни ребёнка, после чего суд по иску прокурора признал решение женщины незаконным.

Ранее управление МВД России по Орехово-Зуеву начало проверять информацию об оскорблении комиком Александром Долгополовым чувств верующих в материалах, распространённых в интернете.

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