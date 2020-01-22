В Подмосковье проверяют данные об оскорблении комиком чувств верующих
- РИА Новости
«В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», — цитирует пресс-службу подмосковного главка МВД РИА Новости.
По информации источника агентства, речь идёт о выступающем в жанре стендапа Долгополове.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий частичную декриминализацию ст. 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды по материалам, размещённым в интернете.