Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ). Документ опубликован на сайте правительства.
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Согласно ему, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».

Из другого постановления следует, что услуга станет доступна в любом отделении ПФР и МФЦ независимо от места жительства или пребывания.

Ранее сообщалось о подготовке проекта, в соответствии с которым россияне смогут резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.

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