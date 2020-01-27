Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Согласно ему, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».
Из другого постановления следует, что услуга станет доступна в любом отделении ПФР и МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
Ранее сообщалось о подготовке проекта, в соответствии с которым россияне смогут резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.