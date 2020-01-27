Три человека погибли в результате пожара в доме в Новокузнецке

Три человека погибли в результате возгорания, которое произошло в многоэтажном доме в Новокузнецке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

По данным ведомства, перед пожаром мужчина, женщина и её взрослый сын, находившиеся в квартире, где произошёл пожар, распивали алкогольные напитки.

«Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи почувствовали запах дыма, пытались постучать в двери, двери железные, на окнах решётки. Вызвали пожарных, они проникли в квартиру, трое погибших там», — рассказали в пресс-службе СК.

Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.