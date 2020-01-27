Три человека погибли в результате пожара в доме в Новокузнецке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.
По данным ведомства, перед пожаром мужчина, женщина и её взрослый сын, находившиеся в квартире, где произошёл пожар, распивали алкогольные напитки.
«Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи почувствовали запах дыма, пытались постучать в двери, двери железные, на окнах решётки. Вызвали пожарных, они проникли в квартиру, трое погибших там», — рассказали в пресс-службе СК.
Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.