В районе Новой Москвы произошёл пожар на складе

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В одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошло возгорание на складе.
В районе Новой Москвы произошёл пожар на складе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что к настоящему моменту пожарным удалось частично потушить возгорание.

«Площадь пожара, по уточнённой информации, составила 900 кв. м», — сказали в пресс-службе.

Как указывает агентство, изначально площадь пожара составляла 1600 кв. м.

По имеющейся информации, пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

Ранее в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы произошёл пожар площадью 1000 кв. м.

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