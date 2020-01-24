В Подмосковье произошёл пожар в торговых рядах

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В подмосковном посёлке Быково произошло возгорание в торговых рядах.
В Подмосковье произошёл пожар в торговых рядах
  • © МЧС России по Московской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание охватило 450 кв. м. К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

«В 07:17 объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что в одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошёл пожар на складе.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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