В Подмосковье произошёл пожар в торговых рядах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, возгорание охватило 450 кв. м. К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
«В 07:17 объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее стало известно, что в одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошёл пожар на складе.
В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.