СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР
- globallookpress.com
«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400» — указано в тексте.
Отмечается, что в состав полкового комплекта входит командный пункт и множество вспомогательного оборудования.
Контракт предусматривает 18-месячное гарантийное обслуживание с российской стороны.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.