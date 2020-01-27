СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

Россия осуществила поставку второго полкового комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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