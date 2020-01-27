СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

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Россия осуществила поставку второго полкового комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР
  • globallookpress.com

«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400» — указано в тексте.

Отмечается, что в состав полкового комплекта входит командный пункт и множество вспомогательного оборудования.

Контракт предусматривает 18-месячное гарантийное обслуживание с российской стороны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.

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