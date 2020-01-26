СК планирует сотрудничать с ФРГ по расследованию преступлений нацистов

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК с этого года сможет направлять в Германию запросы, связанные с расследованием преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.
СК планирует сотрудничать с ФРГ по расследованию преступлений нацистов
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Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Бастрыкина, с 1 января в России вступил в силу Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам, который позволяет создать международные следственные группы для расследования уголовных дел по общим тематикам.

«Сейчас прорабатывается механизм реализации его положений и более тесного сотрудничества с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге», — сказал он.

Бастрыкин выразил уверенность, что сотрудничество в этом направлении «придаст дополнительный импульс» и позволит ускорить работу по расследованию преступлений.

«Факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должны остаться незамеченными и безнаказанными», — отметил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.

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