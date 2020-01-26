В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
- РИА Новости
«Житель Краснодарского края прибыл сегодня авиарейсом из города Санья (КНР). При прохождении контроля у него обнаружили повышенную температуру и экстренно госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу», — цитирует сотрудника пресс-службы Интерфакс.
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