В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Короткая ссылка
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
  • РИА Новости

«Житель Краснодарского края прибыл сегодня авиарейсом из города Санья (КНР). При прохождении контроля у него обнаружили повышенную температуру и экстренно госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу», — цитирует сотрудника пресс-службы Интерфакс.

В медучреждении мужчине поставлен диагноз ОРВИ, ему предоставляют необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что прибывающие в Россию из неблагополучных районов туристы проходят двойной контроль в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса из Китая.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить