В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.

«Житель Краснодарского края прибыл сегодня авиарейсом из города Санья (КНР). При прохождении контроля у него обнаружили повышенную температуру и экстренно госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу», — цитирует сотрудника пресс-службы Интерфакс.

В медучреждении мужчине поставлен диагноз ОРВИ, ему предоставляют необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что прибывающие в Россию из неблагополучных районов туристы проходят двойной контроль в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса из Китая.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.