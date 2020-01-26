Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком

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Анастасия Румянцева
Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал RT сообщение о том, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни.
Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком
  • РИА Новости

«Это очень печальное событие, я знал отца Всеволода очень давно, много-много лет. Он человек был яркий, противоречивый, не боялся отстаивать свою точку зрения. Понятное дело, что многим это не нравилось, многим — нравилось, но человек был очень незаурядный, и даже не хочется говорить о нём в прошедшем времени», — рассказал Быстрицкий.

Собеседник RT также назвал Чаплина человеком «одарённым, образованным в выдающейся степени».

«В общем это была сильная и выразительная личность. Можно только пожалеть, что мы его лишились, потому что должны быть разные голоса и разные точки зрения, и отец Всеволод был очень выразительным собеседником нашего времени», — отметил он.

Быстрицкий добавил, что они с Чаплиным всегда поддерживали контакт, но «к сожалению, не всегда так часто, как хотелось бы».

«Встречались, разговаривали, много спорили, обсуждали разные проблемы», — заключил он.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. 

Он работал председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви в 2009—2015 годах. В 1999 году Чаплин был возведён в сан протоиерея.

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