В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Всеволода Чаплина

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Анастасия Румянцева
Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал RT сообщение о том, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Всеволода Чаплина
  • РИА Новости

«Сегодня непосредственно после Божественной литургии, после причастия, скончался отец Всеволод Чаплин. Можно было соглашаться или не соглашаться со многими взглядами отца Всеволода Чаплина, но я убеждён в одном, зная его хорошо, что им всегда двигала любовь и ревность по сохранению веры и Русской православной церкви», — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий добавил, что стройность мысли Чаплина, его темперамент и искренность «заслужили огромное уважение, а у многих и любовь к нему».

«Мне искренне жаль, что я так и не успел с ним, как планировал, встретиться в ближайшее время, поговорить за жизнь. Я искренне скорблю и молюсь об упокоении его души», — заключил депутат.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве. 

Он работал председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви в 2009—2015 годах. В 1999 году Чаплин был возведён в сан протоиерея.

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