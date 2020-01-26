Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

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Глава Сбербанка Герман Греф в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что рубль является стабильной валютой, он призвал хранить сбережения в национальной валюте.
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сегодня их (сбережения. — RT) нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — приводит ТАСС его слова.

По словам Грефа, большую часть своих накоплений он хранит в рублях, однако у главы Сбербанка также имеется часть сбережений в долларах и евро.

В ноябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин призвал россиян хранить сбережения в рублях. По его мнению, стабильность российской валюты в перспективе не вызывает вопросов.

В октябре 2018 года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 66% жителей России хранят сбережения в рублях.

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