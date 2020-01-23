Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера. По его словам, в противном случае он не видит себя в организации.

Как передаёт РИА Новости, в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Греф назвал стратегию банка правильной, отметив, что это доказывает практика.

«Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определённой. Если концепция будет изменена, то я не вижу своё место в компании», — сказал он.

В конце декабря сообщалось, что правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка.

В настоящее время рассматривается вариант передачи контрольного пакета акций компании государству из-за конфликта интересов. Так, ЦБ является одновременно и регулятором, и акционером.