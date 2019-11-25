Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал россиян хранить сбережения в рублях, так как, по его мнению, стабильность российской валюты в перспективе не вызывает вопросов.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Всё равно ставки выше по рублю», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Костин отметил, что рубль на фоне санкций и падения цен на нефть показал небольшое укрепление. Он также заявил, что стабильность российской валюты в перспективе не вызывает вопросов.

В октябре 2018 года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 66% жителей России хранят сбережения в рублях.

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