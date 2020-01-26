В МЧС сообщили о ходе спасения рыбаков со льдины в Сахалинской области
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- © Главное управление МЧС России по Сахалинской обл
«На Сахалине развернулась масштабная операция по спасению рыбаков. Чтобы помочь им, сотрудники МЧС с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывают маршрут выхода со льда. В настоящее время на оторванной льдине продолжают оставаться ещё 120 рыбаков», — приводит ТАСС сообщение.
В МЧС уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Большинство рыбаков покинули льдину самостоятельно.
Ранее стало известно, что около 600 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в Корсаковском районе Сахалинской области.