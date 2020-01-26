В МЧС сообщили о ходе спасения рыбаков со льдины в Сахалинской области

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Не менее 120 рыбаков остаются на оторвавшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили о ходе спасения рыбаков со льдины в Сахалинской области
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  • © Главное управление МЧС России по Сахалинской обл

«На Сахалине развернулась масштабная операция по спасению рыбаков. Чтобы помочь им, сотрудники МЧС с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывают маршрут выхода со льда. В настоящее время на оторванной льдине продолжают оставаться ещё 120 рыбаков», — приводит ТАСС сообщение.

В МЧС уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Большинство рыбаков покинули льдину самостоятельно.

Ранее стало известно, что около 600 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в Корсаковском районе Сахалинской области.

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